Китай заявив про "відверті і плідні" переговори Саллівана та Ван І

За словами представників МЗС Китаю, під час зустрічі в Бангкоку в п'ятницю та суботу вони домовилися належним чином вирішувати важливі та делікатні питання у відносинах між США та Китаєм.

При цьому лідер КНР Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден повинні "підтримувати регулярні контакти для забезпечення стратегічного керівництва двосторонніми відносинами... і добре використовувати наявні канали стратегічного зв'язку".

Що передувало

Минулого року лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували в підвішеному стані протягом більшої частини 2023 року.

На початку січня представники оборонних відомств США та Китаю відновили переговори про координацію політики у Пентагоні, а 10 січня заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер зустрівся з високопоставленим дипломатом Лю Цзяньчао для "відвертих та конструктивних дискусій".

Нещодавно закордонні ЗМІ повідомили, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван проведе приватну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І для стабілізації відносин між країнами.

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