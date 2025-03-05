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Китай заявив про намір "просувати" возз’єднання з Тайванем

Середа 05 березня 2025 09:50
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Китай заявив про намір "просувати" возз’єднання з Тайванем Фото: прем’єр-міністр Китаю Лі Цян (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай підтвердив курс на возз’єднання з Тайванем, заявивши про спротив будь-якому сепаратизму. Прем’єр-міністр Лі Цян наголосив, що Пекін рішуче протидіятиме зовнішньому втручанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People's Daily.

Лі Цян на відкритті щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників парламенту КНР заявив, що Пекін продовжить політику щодо "відновлення єдності" з Тайванем, зберігаючи прихильність принципу "одного Китаю" та Консенсусу 1992 року.

"Ми рішуче виступаємо проти будь-яких сепаратистських дій, спрямованих на незалежність Тайваню, а також зовнішнього втручання", - наголосив Лі Цян.

За його словами, Китай має намір сприяти мирному розвитку відносин через Тайванський пролив, розширювати економічне та культурне співробітництво, а також працювати над покращенням добробуту жителів по обидва боки.

Китайський прем’єр підкреслив, що Пекін "неухильно просуватиме справу возз’єднання" та співпрацюватиме з китайцями на Тайвані задля "великого відродження китайської нації".

"Ми просуватимемо справу возз'єднання Китаю і працюватимемо з нашими співвітчизниками-китайцями на Тайвані для реалізації славної справи відродження китайської нації", - заявив він.

Протистояння Китаю з Тайванем

Китай вважає Тайвань частиною своєї території, проте острів відкидає претензії Пекіна та наголошує, що лише його народ має право вирішувати своє майбутнє, а Китай поважати вибір тайванців.

Напруженість у Тайванській протоці зберігалась високою протягом 2024 року, особливо після того, як у травні президентом Тайваню став Лай Чінте, якого Пекін вважає сепаратистом.

Минулого місяця Китай провів масштабне скупчення військово-морських сил навколо Тайваню, а також у Східно- та Південно-Китайському морях. Маневри відбулися після того, як Лай відвідав Гаваї та американську територію Гуам під час своєї тихоокеанської подорожі, що викликала критику з боку Пекіна.

Китай, який ніколи не відмовлявся від можливості використати силу для контролю над Тайванем, минулого року провів два етапи військових навчань навколо острова.

В Пекіні заявили, що ці дії є попередженням проти "сепаратистських актів" і пообіцяли при необхідності вжити подальших - це "недоторканна частина Китаю" та висловлював намір "возз'єднати" острів з КНР. Він продовжує бути найбільш агресивним у планах військової анексії Тайваню.

Тайванський лідер Лай Чінте підтвердив, що Китай розглядає анексію та ліквідацію незалежності Тайваню як одну з головних національних задач.

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