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Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит

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Китай, Понедельник 04 октября 2021 08:16
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит Фото: Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, мир в будущем может столкнуться с новым вирусом. Речь идет о так называемом "вирусе Х".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik News.

С соответствующим заявлением ученый выступил на международном форуме науки и технологий в обществе.

По его словам, миру необходимо создать принцип взаимодействия, чтобы противодействовать появлению новой инфекции.

"В будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого в настоящее время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время", - отметил Гао Фу.

Специалист добавил, что странам необходимо придерживаться так называемого принципа "четырех C" - это сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение или обмен информацией (communication) и - координация временем и с третьей стороной (coordination).

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Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
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