ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає

Новость на русском →
Китай, Понеділок 04 жовтня 2021 08:16
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає Фото: Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава китайського центру з контролю і профілактиці захворювань (CDC) Гао Фу заявив, світ у майбутньому може зіткнутися з новим вірусом. Мова йде про так званий "вірус Х".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik News.

З відповідною заявою вчений виступив на міжнародному форумі науки і технологій в суспільстві.

За його словами, світу необхідно створити принцип взаємодії, аби протидіяти появі нової інфекції.

"В майбутньому світ обов'язково зіткнеться з так званим "вірусом Х", характеристики якого в даний час нікому не відомі. Він може виникнути в будь-якому місці і в будь-який час", - зазначив Гао Фу.

Фахівець додав, що країнам необхідно дотримуватися так званого принципу "чотирьох C" - це співпраця (cooperation), суперництво (competition), спілкування, або обмін інформацією (communication) і - координація часом і з третьою стороною (coordination).

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Вірус
NEWS
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів