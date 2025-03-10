Китай запустив випробувальний супутник для комунікаційних технологій

Нагадаємо, що 29 квітня 2021 року Китай здійснив запуск ракети-носія з основним модулем майбутньої орбітальної станції. Однак у Пентагоні виникли побоювання, що великі уламки ракети можуть впасти на Землю та спричинити руйнування.

Ракета-носій Long March 5B ("Чанчжен-5В") вийшла з-під контролю, і її падіння було непередбачуваним.

За даними Космічного командування США, точне місце падіння ракети було невідоме. У Пентагоні стежили за її траєкторією.