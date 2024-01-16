Китай закуповує мікросхеми Nvidia в обхід санкцій США, - Reuters

Китайські військові, державні науково-дослідні інститути штучного інтелекту та університети продовжують закуповувати напівпровідники Nvidia A100 та H100, які США заборонили для експорту в Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, продажі здебільшого невідомими китайськими постачальниками підкреслюють труднощі, з якими стикаються США, попри свої заборони, які мають на меті повністю перекрити доступ Китаю до передових американських чипів, які могли б сприяти прориву в галузі штучного інтелекту і складних комп'ютерів для своїх військових.

Купівля або продаж висококласних американських чипів не є незаконною в Китаї, і загальнодоступні тендерні документи показують, що десятки китайських компаній купили та отримали напівпровідники Nvidia з моменту введення обмежень.

До них відносяться чипи A100 і більш потужний чип H100, експорт яких до Китаю та Гонконгу був заборонений у вересні 2022 року, а також слабші чипи A800 і H800, які Nvidia тоді розробила для китайського ринку, але які також були заборонені в жовтні минулого року.

Видання наголошує, що постійний попит на заборонені чипи Nvidia та доступ до них також підкреслює відсутність хороших альтернатив для китайських фірм, попри зародження конкурентних продуктів від Huawei та інших. До заборони Nvidia займала 90% китайського ринку мікросхем для штучного інтелекту.

Серед покупців були елітні університети, а також дві організації, на які поширюються експортні обмеження США - Харбінський технологічний інститут та Університет електронної науки та техніки Китаю, які були звинувачені у причетності до військових справ або у зв'язках з військовим відомством, що суперечить національним інтересам США.

Перший придбав шість чипів Nvidia A100 у травні для навчання моделі ШІ. Друга компанія придбала один A100 у грудні 2022 року. Його призначення не було ідентифіковано.

При цьому ні Nvidia, ні схвалені компанією ритейлери не були серед визначених постачальників.

Однак після запровадження обмежень у США виник підпільний ринок таких чипів у Китаї. Китайські постачальники раніше заявляли, що вони скуповують надлишкові запаси, які потрапляють на ринок після того, як Nvidia відвантажує великі партії великим американським фірмам, або імпортують через компанії, зареєстровані в таких країнах, як Індія, Тайвань і Сінгапур.

Reuters звернулося за коментарями до 10 постачальників, перелічених у тендерній документації, - жоден з них не відповів.