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Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с РФ

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 09:50
Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с РФ
Иллюстративное фото (freepik)

В Хэйлунцзян за сутки был зафиксирован коронавирус у 79 граждан, которые прибыли из Москвы

В Китае все наземные пункты пропуска на границе с Россией были закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, после 13 апреля пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) закрыт для пассажирского сообщения, также сохраняется запрет на перемещение пассажиров через пропускной пункт Забайкальск - Маньчжурия. Кроме того, прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе. Так, через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу теперь нельзя.

Как отмечается, в провинции Хэйлунцзян за сутки был зафиксирован коронавирус у 79 граждан Китая, которые прибыли из Москвы. Таким образом, общее число заражений из-за рубежа в провинции выросло до 326.

Напомним, до этого за сутки в континентальной части Китая было зафиксировано 63 новых подтвержденных случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19, 61 из которых был завезен из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса в середине марта.

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