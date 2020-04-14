Китай закрив всі наземні пункти пропуску на кордоні з РФ

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У Хейлунцзян за добу було зафіксовано коронавірус у 79 громадян, які прибули з Москви

У Китаї всі наземні пункти пропуску на кордоні з Росією були закриті через коронавірус. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, після 13 квітня пункт пропуску Прикордонний - Суйфэньхэ (Хейлунцзян) буде закритий для пасажирського сполучення, також зберігається заборона на переміщення пасажирів через пропускний пункт Забайкальськ - Маньчжурія. Крім того, припинено рух через річку Амур на понтонній переправі. Так, через пункт пропуску Благовєщенськ - Хейхе (Хейлунцзян) перетнути кордон тепер не можна.

Як наголошується, в провінції Хейлунцзян за добу було зафіксовано коронавірус у 79 громадян Китаю, які прибули з Москви. Таким чином, загальне число "імпортованих" випадків коронавірусу в провінції зросло до 326.

Нагадаємо, до цього за добу в континентальній частині Китаю було зафіксовано 63 нових підтверджених випадки зараження новою коронавірусною пневмонією COVID-19, 61 з яких був завезений з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Китай подолав пік епідемії коронавірусу в середині березня.