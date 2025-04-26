Китай захопив спірний риф біля найважливішого форпосту Філіппін

Китайська армія висадилася на безлюдний спірний риф Сенді-Кей у Південно-Китайському морі. Він розташований за кілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін на острові Тіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Китайське телебачення оголосило сьогодні, що цього місяця берегова охорона Китаю "здійснила морський контроль і реалізувала суверенну юрисдикцію" над спірним рифом Сенді-Кей.
Зокрема, офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, проголосивши суверенітет над рифом у районі островів Спратлі. Китайське телебачення також опублікувало відповідне фото.
Як зазначає FT, це перший випадок за багато років, коли Пекін, який претендує практично на все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на ще незайнятій території.
Захоплення рифу відбулося на тлі спільних навчань Філіппін і США під назвою Balikatan - найбільших щорічних військових маневрів, які почнуться наступного тижня та будуть проходити поблизу островів Спратлі.
Сенді-Кей - це всього лише піщана мілина площею трохи більше 200 квадратних метрів, зауважує FT. Але він має стратегічне значення для Китаю, адже міжнародне право надає йому 12-мильну територіальну зону навколо рифу.
Ця зона перекривається з островом Тіту у Південно-Китайському морі, який Філіппіни використовують для спостереження за китайською активністю в регіоні.
Фото: острів Тіту, де знаходиться форпост філліпінської армії (maps.google.com)
Філіппінська берегова охорона діє на військовій базі на острові Тіту з кінця 2023 року. Наразі там модернізують злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру. Як зазначає FT, це частина стратегії підвищення придатності рифів для протидії агресивній політиці Китаю.
Конфлікти між Пекіном та Манілою в Південно-Китайському морі тривають багато років через територіальні претензії на стратегічно важливі рифи та острови.
Китай заявляє про суверенітет майже над усім Південно-Китайським морем, але його претензія суперечить міжнародному морському праву. У 2016 році Постійний арбітражний суд у Гаазі визнав китайські претензії незаконними та підтвердив права Філіппін на частину морських територій. Однак Пекін відмовився визнати це рішення.
Напруга між Китаєм та Філіппінами періодично загострюється через інциденти за участі китайської берегової охорони та філіппінських патрулів, а також через спроби блокування доступу до спірних районів.
Минулого року Пекін та Маніла сперечалися за іншу спірну ділянку в Південно-Китайському морі - Другу мілину Томаса, яка офіційно входить до виключної економічної зони Філіппін. Однак у липні 2024 року сторони досягли угоди, яка, як вони сподівалися, покладе край конфлікту.
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