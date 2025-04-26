Китай захопив спірний риф біля найважливішого форпосту Філіппін

Китайське телебачення оголосило сьогодні, що цього місяця берегова охорона Китаю "здійснила морський контроль і реалізувала суверенну юрисдикцію" над спірним рифом Сенді-Кей.

Зокрема, офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, проголосивши суверенітет над рифом у районі островів Спратлі. Китайське телебачення також опублікувало відповідне фото.

Як зазначає FT, це перший випадок за багато років, коли Пекін, який претендує практично на все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на ще незайнятій території.

Захоплення рифу відбулося на тлі спільних навчань Філіппін і США під назвою Balikatan - найбільших щорічних військових маневрів, які почнуться наступного тижня та будуть проходити поблизу островів Спратлі.

Чому важливий Сенді-Кей

Сенді-Кей - це всього лише піщана мілина площею трохи більше 200 квадратних метрів, зауважує FT. Але він має стратегічне значення для Китаю, адже міжнародне право надає йому 12-мильну територіальну зону навколо рифу.

Ця зона перекривається з островом Тіту у Південно-Китайському морі, який Філіппіни використовують для спостереження за китайською активністю в регіоні.

Фото: острів Тіту, де знаходиться форпост філліпінської армії (maps.google.com)

Філіппінська берегова охорона діє на військовій базі на острові Тіту з кінця 2023 року. Наразі там модернізують злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру. Як зазначає FT, це частина стратегії підвищення придатності рифів для протидії агресивній політиці Китаю.