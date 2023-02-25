Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати та їхні союзники з Великої сімки (G7) непохитні у вимозі у комюніке прямо засудити Росію за вторгнення в Україну, проти чого виступили російська та китайська делегації.

Крім того, Індія наполягає на тому, щоб не використовувалося слово "війна" у комюніке, повідомили агентству Reuters представники G20. Індія, яка цього року головує у G20, дотримується нейтральної позиції щодо війни, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні та різко збільшивши закупівлі російської нафти.

Індія та Китай були серед країн, які 23 лютого, коли ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб вимагати від Москви вивести свої війська з України та припинити бойові дії.

Крім країн G7, до блоку G20 входять такі країни, як Австралія, Бразилія і Саудівська Аравія.

Високопоставлене джерело у G20 сказало, що переговори щодо комюніке були важкими, оскільки Росія та Китай блокували пропозиції західних країн.

Джерело та кілька інших офіційних осіб заявили, що, якщо не буде сюрпризу в останню хвилину, консенсус щодо комюніке малоймовірний і що зустріч, швидше за все, закінчиться заявою сторони, яка підсумовує обговорення.