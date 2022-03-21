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Китай выделяет более 1,5 млн долларов на гумпомощь Украине

Фото: Китай выделяет более 1,5 млн долларов на гумпомощь Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. В частности, на нее будет выделено 10 млн юаней (более 1,5 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Китай пошел на такой шаг после того, как президент США Джо Байден предупредил Пекин о последствиях любой помощи, которую он может оказать России для военных действий в Украине.

Это может заставить президента Китая Си Цзиньпина выбирать между давними прибыльными торговыми отношениями с Западом и растущим стратегическим партнерством с Москвой.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Гуманитарная помощьКитайВойна России против УкраиныКрасный Крест