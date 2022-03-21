Китай выделяет более 1,5 млн долларов на гумпомощь Украине

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. В частности, на нее будет выделено 10 млн юаней (более 1,5 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Китай пошел на такой шаг после того, как президент США Джо Байден предупредил Пекин о последствиях любой помощи, которую он может оказать России для военных действий в Украине.

Это может заставить президента Китая Си Цзиньпина выбирать между давними прибыльными торговыми отношениями с Западом и растущим стратегическим партнерством с Москвой.