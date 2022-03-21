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Китай виділяє понад 1,5 млн доларів на гумдопомогу Україні

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Пекін, Понеділок 21 березня 2022 09:44
Китай виділяє понад 1,5 млн доларів на гумдопомогу Україні Фото: Китай виділяє понад 1,5 млн доларів на гумдопомогу Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, на неї буде виділено 10 млн юанів (понад 1,5 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Китай пішов на такий крок після того, як президент США Джо Байден попередив Пекін про наслідки будь-якої допомоги, яку він може надати Росії для військових дій в Україні.

Це може змусити президента Китаю Сі Цзіньпіна вибирати між давніми прибутковими торговельними відносинами із Заходом і зростаючим стратегічним партнерством з Москвою.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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