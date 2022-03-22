UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай выбрал позицию невмешательства в войну России против Украины, - Bloomberg

Си Цзиньпин и Владими Путин (Фото: lowyinstitute.org)
Автор: Константин Широкун

Политические эксперты предполагают, что Китай намерен противиться попыткам России втянуть его в войну против Украины, но одновременно с этим не будет давить на Россию с призывом прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Также эксперты сходятся во мнении, что долгосрочная война России против Украины сулит китайской экономике убытками. Правда, неизвестно, какой объем потерь готов терпеть Китай. Подписание заявления о стратегическом партнерстве с Россией 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой. Теперь он не может полностью отказаться от поддержки РФ.

При этом Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как с Россией торговый оборот Китая составляет всего 4% от общего мирового объема. Потому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы дополнительно не дестабилизировать экономическую ситуацию для своей страны.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину