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Китай ввів санкції у відповідь проти США та Канади

Новость на русском → Пекін, Субота 27 березня 2021 17:05
Китай ввів санкції у відповідь проти США та Канади Фото: прапор Китаю (flickr)
Автор: РБК-Україна

Уряд Китаю ввело санкції проти Сполучених Штатів і Канади. Зокрема, проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

"Сполучені Штати і Канада ввели односторонні санкції стосовно відповідних фізичних і юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації. У відповідь китайська сторона вирішує накласти санкції", - йдеться в повідомленні.

Китай наклав санкції на:

  • голови Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін;
  • заступника голови USCIRF Тоні Перкінса;
  • члена парламенту Канади Майкла Чонга.

Згідно з заявою, Китай також ввів санкції щодо підкомітету з міжнародних прав людини і постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао, а громадянам і установам Китаю забороняється вести справи з відповідними особами і організаціями.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".

За даними ЗМІ і правозахисних організацій, до липня мимовільну працю уйгурів використовували при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.

Крім того, 22 березня Канада ввела санкції за порушення прав уйгурів в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. У санкційний список потрапили чотири китайських чиновники і одна організація. Санкції запровадили в координації з ЄС, США і Великобританією.

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