Китай введе нові обмеження на постачання дронів до Росії
Китай введе нові обмження для постачання дронів до Росії. Це станеться з 1 грудня цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Як пише видання, таким чином Китай прагне зобразити себе як нейтрального гравця на тлі війни в Україні, що триває.
Зокрема, у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що "чітко сигналізують про те, що китайські лідери чутливі до критики Заходу" щодо того, що експорт з країни "підтримує на плаву російську військову економіку".
Також у суботу Китай оприлюднив закон про експортний контроль за товарами подвійного призначення, який набуде чинності 1 грудня. Це є наслідком того, що США наклали санкції на дві китайські компанії за те, що вони нібито допомагали Росії створювати ударні безпілотники дальнього радіусу дії.
Згідно з новими правилами, буде запроваджено систему ліцензування експорту товарів подвійного призначення, а також створять список товарів з обмеженим доступом. Також експортери таких товарів будуть зобов'язані розкривати кінцевих користувачів і цільове використання експортованих товарів.
"Після кризи в Україні Китай зробив кілька заяв про контроль над безпілотниками і чітко заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", - заявив на прес-конференції в четвер представник міністерства торгівлі Хе Ядун
Він додав, що правоохоронці посилили перевірку експортних ліцензій на безпілотники і посилили перевірки "незаконного експорту".
Китай звинувачують у військовій допомозі Росії
У липні цього року держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником зброї Росії. Зокрема, США стурбував той факт, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці.
Пізніше ми писали про те, що китайські компанії підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення - зокрема, про різке збільшення такої торгівлі стало відомо виданню Associated Press у квітні
А вже 31 липня Китай скоригував експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання.
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