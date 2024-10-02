Китай вперше відправив військові кораблі в Північний Льодовитий океан

Рейд відбувся під час національного свята Китаю, повідомив військовий канал державної телекомпанії CCTV. Хоча Росія поки офіційно не визнала це, Берегова охорона США заявила, що 29 вересня було помічено два російські кораблі і два китайські судна, що проходять через Берингове море, яке відокремлює Росію від Аляски.

Берегова охорона Китаю в окремій заяві 2 жовтня повідомила, що операція розширила діапазон її навігаційного діапазону, перевірила "здатність судів виконувати місії у незнайомих водах та надала потужну підтримку активній участі у міжнародному та регіональному управлінні океаном".

Оскільки глобальне потепління розтоплює арктичні льоди, відкриваються судноплавні шляхи, які можуть скоротити час між Європою та Азією. Китай, який не має арктичного узбережжя, відносить цей регіон до "нових рубежів", де він бачить можливості для майбутнього впливу, поряд з глибоким морем, космічним простором, кіберпростором та штучним інтелектом.

Спільне патрулювання також символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їх зростаючий інтерес до Арктики. Їхні стосунки змінилися після вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, що зробило Росію все більш залежною від китайського фінансування арктичних проектів. Китаю, своєю чергою, потрібна Росія для доступу до холодних просторів, які покривають Землю.

"Ця недавня активність демонструє зростання інтересу до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів", - зазначила у своїй заяві контр-адмірал США Меган Дін, командувач 17-го округу берегової охорони.