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Китай не ворог, у України він один - Путін, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не вважає за свого ворога Китай. Україна має лише одного ворога - голову Кремля Володимира Путіна.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на полях саміту миру, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Що стосується Китаю. Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог. Я завжди говорю, що в України ворог один - Путін. Бо саме він напав на нас. Що стосується друзів. То я вважаю, що друзі - це ті, хто допомагає. І я хотів би, щоб Китай був другом для України", - сказав він.

За словами президента, Китай - це серйозна економіка, яка має вплив на Росію.

"Я вважаю, що Китай міг би нам допомогти. Тому я б хотів, щоб ті чи інші пропозиції, які є у Китаю, щоб вони були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Це не правильно. Ми говоримо про закінчення війни. Я не можу сприймати серйозно те, що лідер тієї чи іншої держави чи його представники передали в медіа", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна та Китай були серйозними економічними партнерами.

"Кажу були, не тому, що припинили відносини, а тому, що Путін заблокував Чорне море. А найбільша торгівля у нас була саме через Чорне море. Саме він зупинив товарообіг між нашими державами. Коли я сказав, що Китай - інструмент, то я мав на увазі конкретні речі. Путін, дезінформаційно чи не важливо як, зробив все, щоб представники Китаю працювали з іншими країнам, щоб ті скасували свою присутність та підтримку Україна, а приєднались до китайсько-бразильських пропозицій. І мені здається, що це не правильно", - додав він.

Резюмуючи свій основний меседж щодо Китаю, Зеленський сказав наступне.

"Кожен лідер чи країна має право на свою позицію, але не ламаючи іншу. Все, що я хочу, щоб ми поважали одне одного. Все, що я хочу, - миру в Україні", - резюмував він.

Китай та саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбувається саміт миру. У ньому беруть участь десятки країн. Щодо Китаю, то спочатку повідомлялося, що Пекін не братиме участі в саміті, оскільки його вимоги не були враховані. Зокрема, Китай наполягав на участі у саміті російської сторони.

Буквально 13 червня Reuters писало, що Китай, який вирішив попустити Глобальний саміт миру, зараз намагається просунути свій "мирний план".

Зазначимо, що під час цієї прес-конференції Зеленський заявив, що Україна готова буде слухати Китай та Бразилію, навіть якщо позиція цих країн щодо війни не співпадає з рештою світу.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКитайВійна в Україні