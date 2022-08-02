Китай из-за визита Пелоси закрыл свое небо рядом с Тайванем

Китайская сторона закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на восточном побережье рядом с Тайванем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Briefing.
Сообщается, что закрыто воздушное пространство в провинции Сямынь. Кроме того, гражданский аэропорт Цюаньчжоу Цзиньцзян передан под контроль Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.
Также сообщается, что на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань американская сторона разместила авианосец USS Ronald Reagan и большой десантный корабль USS Tripoli с истребителями в международных водах недалеко от восточного побережья Тайваня.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай направил свои истребители к линии разграничения перед визитом Пелоси на Тайвань.
РБК-Украина писало о причинах напряженности между Китаем и США на фоне этой резонансной поездки.
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