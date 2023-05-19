Китай витісняє Росію: Сі Цзіньпін оприлюднив масштабний план розвитку Центральної Азії

Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном та сприяти модернізації всіх, сказав Сі у своєму виступі на саміті Китай - Центральна Азія в Китаї.

"Цей саміт надав новий імпульс розвитку та відродженню шести країн і надав сильну позитивну енергію регіональному миру і стабільності, - сказав Сі пізніше на прес-конференції зі своїми центральноазіатськими колегами. - Ми спільно розвиватимемо нову парадигму глибоко взаємодоповнювального та взаємовигідного співробітництва".

Таким чином, Китай поставив себе в авангарді гонки за політичний вплив і енергетичні активи в багатому ресурсами регіоні. При цьому Росія зайнята війною проти України, а виведення американських військ з Афганістану зменшило присутність США в регіоні.

П'ять колишніх радянських республік із мережею торгових коридорів пропонують Китаю альтернативні маршрути для перевезення палива, продовольства та інших товарів у разі збоїв в інших місцях.

Обіцянки про підтримку та співпрацю на дводенному саміті будуть контрастувати з негативним іміджем Китаю на саміті лідерів "Великої сімки" в Японії.

Сі сказав, що Китай і країни Центральної Азії повинні зміцнювати довіру та пропонувати "чітку та рішучу підтримку" в таких основних інтересах, як суверенітет, незалежність, національна гідність та довгостроковий розвиток.

Він не згадав про Україну, яка, як і країни Центральної Азії, понад 30 років тому була частиною Радянського Союзу.

"Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії покращити їхню правоохоронну діяльність, безпеку та обороноздатність", - сказав він.

Торгівля та інвестиції

Сі сказав, що Китай також оновить двосторонні інвестиційні угоди та збільшить обсяг транскордонних вантажних перевезень із регіоном.

Він додав, що це спонукає фінансовані Китаєм підприємства у Центральній Азії створювати більше робочих місць, будувати склади та запускати спеціальні потяги, спрямовані на розвиток туризму.

"Для зміцнення нашої співпраці та розвитку Центральної Азії Китай надасть країнам Центральної Азії загалом 26 млрд юанів (3,8 млрд доларів) фінансової підтримки та грантів", - сказав Сі.

Двостороння торгівля між Китаєм і Центральною Азією минулого року досягла рекордних 70 млрд доларів, при цьому Казахстан лідирує з 31 млрд доларів, оскільки Китай прагне більш тісних зв'язків у своєму прагненні до більшої продовольчої та енергетичної безпеки.

Сі сказав, що будівництво лінії D газопроводу Китай-Центральна Азія має бути прискорене.

Він також закликав Китай та Центральну Азію збільшити торгівлю нафтою та газом, розвивати енергетичну співпрацю в рамках промислових ланцюжків та активізувати співпрацю у галузі нової енергетики та мирного використання атомної енергії.

У більш довгостроковій перспективі Китай підтримує будівництво міжнародного транспортного коридору через Каспійське море та посилить будівництво транспортних вузлів вантажних поїздів Китай-Європа, сказав Сі Цзіньпін.