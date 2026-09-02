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Китай виступив проти спільного комюніке за підсумками G20, - Бессент

06:25 02.09.2026 Ср
1 хв
У яких питаннях Китай висловив незгоду?
aimg Едуард Ткач
Фото: Скотт Бессент (Getty Images)

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Китай завадив G20 випустити спільне комюніке після зустрічі через суперечку з приводу свого величезного торгового профіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters.

"Країна з найбільшим і нестійким профіцитом рахунку у світі, КНР, виступила проти. Не ринкова економіка, яка постійно генерує дешевий експорт, не є стійкою", - сказав Бессент на прес-конференції в рамках саміту G20 в Ешвіллі.

При цьому він додав, що решта 19 країн G20 підтримали заяву голови, яка незабаром після з'явилася у відкритому доступі.

У цій заяві йшлося, що Китай висловив особливу незгоду з пунктами, що стосуються вільного проходу суден через Ормузьку протоку, створення цільової групи для подальшого вивчення та пом'якшення торговельних дисбалансом, а також повноважень МВФ щодо нагляду за торговими дисбалансами та положень, пов'язаних із реструктуризацією боргу.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями Bloomberg повідомило, що країни-партнери Ірану масово ігнорують погрози США щодо нових жорстких санкцій.

Зокрема, йшлося про те, що спроба Вашингтона влаштувати "економічний наступ" виявилася малоефективною через позицію Китаю і небажання союзників розривати торговельні зв'язки.

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G20Сполучені Штати АмерикиКитайСкотт Бессент