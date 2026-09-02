Китай виступив проти спільного комюніке за підсумками G20, - Бессент

"Країна з найбільшим і нестійким профіцитом рахунку у світі, КНР, виступила проти. Не ринкова економіка, яка постійно генерує дешевий експорт, не є стійкою", - сказав Бессент на прес-конференції в рамках саміту G20 в Ешвіллі.

При цьому він додав, що решта 19 країн G20 підтримали заяву голови, яка незабаром після з'явилася у відкритому доступі.

У цій заяві йшлося, що Китай висловив особливу незгоду з пунктами, що стосуються вільного проходу суден через Ормузьку протоку, створення цільової групи для подальшого вивчення та пом'якшення торговельних дисбалансом, а також повноважень МВФ щодо нагляду за торговими дисбалансами та положень, пов'язаних із реструктуризацією боргу.