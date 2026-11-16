Китай випробував безпілотний-вантажівку на 5 тонн: як виглядає

14 листопада безпілотний вантажний літак W5000 успішно здійснив технічний випробувальний політ на аеродромі загальної авіації в Отог-Цяньці у Внутрішній Монголії. Літак розробила й виготовила компанія "Байцзін Ханьсянь".

Для зльоту літак перебував у конфігурації з відхиленими на 8 градусів закрилками та випущеним шасі, двигуни працювали на повній тязі. Після розбігу приблизно 600 метрів він відірвався від землі. Далі W5000 набирав висоту зі швидкістю близько 220 км/год за приладом і швидкістю підйому приблизно 5 м/с та піднявся на 1000 метрів над рівнем аеродрому.

Фото: китайський вантажний безпілотник ("Сіньхуа")

Політ тривав близько 30 хвилин. За цей час літак виконав набір висоти, горизонтальний політ, розвороти, зниження та заходження на посадку. Він пройшов за маршрутом чотири розвороти з креном близько 20 градусів і швидкістю 220 км/год.

Перед посадкою літак знизився до 500 метрів над рівнем аеродрому та заходив на посадку по глісаді під кутом близько 3 градусів. Під час випробування перевіряли стійкість керування літаком, а також узгоджену роботу силової установки, системи керування польотом, авіоніки та наземних засобів контролю й керування.

За даними розробників, W5000 належить до великих безпілотників для регіональної логістики. Він має корисне навантаження 5 тонн, корисний об'єм вантажного відсіку понад 65 кубометрів і максимальну дальність до 2600 км. Літак сумісний з низкою стандартних авіаційних контейнерів і палет. Його планують застосовувати для міжрегіональних вантажоперевезень, холодового ланцюга та доставки аварійних вантажів.

Літак працює в режимі "автономне керування + наземний моніторинг". Його можна експлуатувати на аеродромах цивільної та загальної авіації.

Засновник, голова ради директорів і генеральний директор компанії Ху Чжендун заявив, що вартість тонно-кілометра на W5000 щонайменше на 60% нижча, ніж на традиційних вантажних літаках цього класу з екіпажем. За його словами, економія виникає через відсутність витрат на льотний екіпаж і обладнання пасажирської кабіни. Це зменшує вагу літака та витрату пального.

За словами Ху Чжендуна, літак має китайський турбогвинтовий двигун, а в конструкції планера багато вітчизняних вуглецевих композитів. Це дозволяє зменшити власну вагу й збільшити частку вантажу в злітній масі. За його словами, власну розробку конструкції, систему керування польотом та авіоніку, силову установку та композитний планер компанія повністю контролює в межах Китаю.

"Байцзін Ханьсянь" відкрила виробничу базу в Чанчжоу в травні 2023 року. Перший літак W5000 "Лунчен-1" зійшов зі складальної лінії в Чанчжоу 18 жовтня 2024 року.

Наразі компанія має попередні замовлення на 835 літаків. Комерційну експлуатацію W5000 планують розпочати наприкінці 2027 року. Роботи з удосконалення моделі та отримання льотної сертифікації тривають.