Китай відновив закупівлю російської нафти марки Urals з великими знижками

Нафта марки Urals, яка раніше споживається в Європі, тепер прямує до Індії та Китаю за зниженими цінами після ембарго ЄС на російську нафту після вторгнення РФ в Україну.

За даними Reuters, державні нафтопереробні заводи отримали від своєї штаб-квартири дозвіл купувати російську нафту у торгових компаній із великими знижками, що різко скоротить витрати найбільшого у світі імпортера нафти та підвищить маржу переробки.

Дозвіл прийшов саме в той момент, коли попит на транспортне паливо відновлюється в Китаї, споживачеві нафти номер два у світі після того, як він скасував свою політику нульового COVID.

PetroChina отримає близько 1,5 млн барелів сирої нафти марки Urals наприкінці цього місяця на борту танкерів Aframax NS Arctic і Crudemed на своєму нафтопереробному заводі потужністю 200 тисяч барелів на добу в Ціньчжоу.

Дані показали, що востаннє НПЗ імпортував по 730 тисяч барелів нафти марки Urals у жовтні та листопаді.

Unipec, торговельний підрозділ провідного азіатського нафтопереробного підприємства Sinopec, також має намір відновити імпорт, хоча поки незрозуміло, який обсяг він закупив і куди його буде доставлено.

"Не дивно, що зараз державні нафтопереробні заводи Китаю купують російську нафту. Ціни на Urals значно нижчі від цінової межі, а дешева сировина вчасно, оскільки вона збільшить обсяги переробки, коли зросте попит у Китаї", - сказав китайський нафтотрейдер.

Нафта марки Urals, що відвантажується в березні, торгується з дисконтом близько 13 доларів по відношенню до ICE Brent з доставкою на умовах відвантаження в порівнянні з дисконтом в 7 доларів два місяці тому.

Unipec був одним із найбільших покупців російської сирої нафти минулого року, коли західні країни відмовилися від торгівлі з Росією після її вторгнення в Україну. НПЗ Sinopec у містах Маомін, Чжаньцзян, Нінбо та Тяньцзінь раніше отримували нафту марки Urals.

І PetroChina, і Unipec можуть купувати лише російську нафту, що постачається до Китаю, у торгових компаній, які проводять платежі російським виробникам, організують відвантаження та страхування, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

За словами джерел, жодна з компаній не порушує санкцій. Вони також додали, що вони не використовують західні кораблі або страховку, дозволену механізмом обмеження цін, розробленим країнами "Великої сімки", Європейським Союзом та Австралією та спрямованим на те, щоб обмежити Росію у фінансуванні її війни проти України".

Згідно з механізмом, компанії, які беруть участь в угодах, мають пред'явити офіційним особам США документи, що підтверджують, що ціна на російську нафту нижча за 60 доларів за барель. За словами джерел, проводячи через посередників, китайські великі компанії захищаються від контролю США за їхніми угодами.

Інше джерело повідомило, що судноплавство та страхування залишаються перешкодами у торгівлі російською нафтою, оскільки російські фінансові установи та страхові компанії в основному перебувають під санкціями, і їм буде складно проводити виплати у разі аварії.

За даними Kpler, імпорт нафти марки Urals до Китаю впав до 1,45 млн барелів у грудні з пікового значення в 9,67 млн барелів у серпні. Але в січні він відновився і, як очікується, зросте найближчими місяцями, кажуть трейдери.