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Китай відновив дію безвізу для деяких країн: кого торкнеться

Фото: Китай запровадив безвіз для громадян Сінгапуру та Брунея (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Китаю відновив дію 15-денного безвізового в'їзду для громадян Сінгапуру та Брунею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зміни набирають чинності з середи, 26 липня. Двотижневе безвіз для громадян цих країн було скасовано понад три роки тому на тлі поширення COVID-19.

"Безвізовий в'їзд до Китаю буде доступний для громадян Сінгапуру та Брунея зі звичайними паспортами, які подорожують у справах, на екскурсію, в гості до родичів та друзів, а також транзитом", - йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

У свою чергу, в останні місяці уряд Китаю вимагає відновлення роботи безвізового в'їзду своїх громадян до Сінгапуру.

Китай спрощує в'їзд до країни після коронавірусу

Нагадаємо, у грудні минулого року Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку всієї пандемії коронавірусу.

Пізніше у Департаменті консульських справ МЗС Китаю оголосили, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в'їзду до країни.

У МЗС Китаю також повідомили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в'їхати до країни.

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