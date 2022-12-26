Китай відмінить карантин для людей, які прибувають до країни: ЗМІ дізналися деталі

Як зазначає видання, COVID-19 у Китаї з 2020 року віднесли до інфекційних захворювань вищої категорії А. Це ставить його в один ряд з бубонною чумою та холерою. Але кілька джерел підтвердили, що влада КНР планує перенести коронавірус у категорію B вже з 8 січня.

У SCMP додають, що таким чином COVID-19 у Китаї буде віднесено до захворювань, які вимагають лише "необхідного лікування та заходів щодо стримування поширення".

Видання наголошує, що після того, як таке рішення набуде чинності, заходи контролю, включаючи обов'язковий карантин для мандрівників, які прибувають до Китаю, також будуть скасовані.

Зазначимо, що зараз у Китаї діють заходи, згідно з якими на кордоні країни інфіковані мають бути ізольовані, а ті, хто може заразитися, поміщені до карантину залежно від інкубаційного періоду.