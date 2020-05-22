Китай увеличит оборонные расходы

Фото: армия Китай (english.gov.cn)

Расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны

На нужды обороны проектом бюджета Китая предусмотрено выделить 1 трлн 258 млрд юаней (178,16 млрд долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году. Проект должен быть утвержден на проходящей сессии ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей, - ред.).

Об этом сообщает Economic Times.

Как заявил официальный представитель сессии ВСНП Чжан Есуй, расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны, "что значительно ниже 2,6% среднемирового уровня".

"Если же сравнить расходы Китая с расходами первой в военном отношении державы, то в 2019 году китайские расходы составили только 1/3 часть от расходов этой страны, а если посчитать их на душу населения, то этот показатель составит 1/17 часть", - сказал чиновник.

Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются.

Напомним, в прошлом году расходы на оборону во всем мире составили 1,917 триллиона долларов, это самая большая сумма, потраченная на оборону с момента начала исследований в 1988 году.

Автор: Анастасия Рокитна