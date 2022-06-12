Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины

"Позвольте прояснить относительно Украины: Китай никогда не оказывал России материальной поддержки", - сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

"Оно не направлено против какой - либо третьей страны", - сказал Вэй, добавив в то же время, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фенхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организуя международные санкции против России.