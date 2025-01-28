Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти через санкції США, - Reuters

Згідно із даними трейдерів і судноплавних компаній, торгівля російською нафтою, яку завантажували у березні, в Азії зупинилася, оскільки у Китаї виник великий розрив у ціні між покупцями та продавцями.

Це сталося після того, як вартість фрахту танкерів, на які не вплинули санкції США, різко зросла.

За даними трейдерів, пропозиції на російську нафту марки ESPO Blend, яка експортується з тихоокеанського порту Козьміно, зросли до 3-5 доларів США за барель до ціни марки ICE Brent на умовах постачання із судна (DES) у Китай після того, як ставки фрахту для танкера Aframax на цьому маршруті підскочили на кілька мільйонів доларів.

До моменту введення санкцій, стійкий зимовий попит і зміцнення цін на конкуруючі сорти нафти з Ірану призвели до того, що спотові премії на нафту сорту ESPO Blend до Китаю зросли майже до 2 доларів за барель, що є найвищим показником із початку повномасштабної війни РФ проти України, яка спровокувала знижки до 6 доларів.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd на минулому тижні повідомив агентству, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі постачання, як це було зазвичай. У компанії очікують, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться порівняно із січнем і груднем.

Минулого року імпорт російської сирої нафти до Індії дорівнював 36%, тоді як майже п’ята частина обсягу імпорту припадала на Китай.

За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції спрямовані на танкери, які перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, у першу чергу до Китаю, хоча танкери, які потрапили під санкції, поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії протягом періоду звільнення від санкцій.

Як розповів журналістам міністр нафти Індії Панкадж Джайн, США пояснили Індії, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні розвантажитися до 27 лютого відповідно до санкцій. За його словами, платежі за нафту на борту суден, які потрапили під санкції, повинні бути здійснені до 12 березня.