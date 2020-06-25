ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай стягивает войска к спорной границе с Индией

Новости » Политика     25.06.2020 - 17:54
Китай стягивает войска к спорной границе с Индией
Фото: китайские военные (flickr.com Times Asi)

Китай перебросил к границе танки и авиацию

Китай начал наращивать военное присутствие на спорной границе с Индией. Китай строит военный лагерь в долине реки Галван.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Издание опубликовало спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых можно увидеть сооружение китайского военного лагеря на линии контроля вблизи спорного штата Кашмир. Еще неделю назад в этом районе не было военных объектов.

В Индии говорят, что Китай строит военные сооружения на индийской территории, но Пекин считает этот район своим.

Китай стягивает войска к спорной границе с Индией

Фото: спутниковый снимок компании Maxar

Кроме того, по данным South China Morning Post, к спорной границе Китай перебросил истребители, вертолеты, многофункциональные дроны и танки, которые могут вести боевые действия в горах.

Со своей стороны, как пишет The Hindustan Times со ссылкой на чиновников, Индия разрешила пограничникам открывать огонь на поражение, если возникнут стычки с китайскими военнослужащими на спорной границе.

Обострение в территориальном конфликте между Китаем и Индией, который длится еще с 1947 года, началось в мае этого года. В мае между китайскими и индийскими военными в спорном пограничном районе произошли столкновения.

В июне конфликт перерос в перестрелку между военными Китая и Индии, которая повлекла потери с обеих сторон.

После этого Китай и Индия обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины конфликтКитайИндиявойска
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь