Китай стягивает войска к спорной границе с Индией

Фото: китайские военные (flickr.com Times Asi)

Китай перебросил к границе танки и авиацию

Китай начал наращивать военное присутствие на спорной границе с Индией. Китай строит военный лагерь в долине реки Галван.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Издание опубликовало спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых можно увидеть сооружение китайского военного лагеря на линии контроля вблизи спорного штата Кашмир. Еще неделю назад в этом районе не было военных объектов.

В Индии говорят, что Китай строит военные сооружения на индийской территории, но Пекин считает этот район своим.

Фото: спутниковый снимок компании Maxar

Кроме того, по данным South China Morning Post, к спорной границе Китай перебросил истребители, вертолеты, многофункциональные дроны и танки, которые могут вести боевые действия в горах.

Со своей стороны, как пишет The Hindustan Times со ссылкой на чиновников, Индия разрешила пограничникам открывать огонь на поражение, если возникнут стычки с китайскими военнослужащими на спорной границе.

Обострение в территориальном конфликте между Китаем и Индией, который длится еще с 1947 года, началось в мае этого года. В мае между китайскими и индийскими военными в спорном пограничном районе произошли столкновения.

В июне конфликт перерос в перестрелку между военными Китая и Индии, которая повлекла потери с обеих сторон.

После этого Китай и Индия обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

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Автор: Дмитрий Левицкий