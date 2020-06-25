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Китай стягує війська до спірного кордону з Індією

Новини » Політика     25.06.2020 - 17:54
Китай стягує війська до спірного кордону з Індією
Фото: китайські військові (flickr.com Times Asi)

Китай перекинув до кордону танки та авіацію

Китай почав нарощувати військову присутність на спірному кордоні з Індією. Китай споруджує військовий табір в долині річки Галван.

Про це повідомляє американське агентство Reuters.

Видання опублікувало супутникові знімки компанії Maxar Technologies, на яких можна побачити спорудження китайського військового табору на лінії контролю поблизу спірного штату Кашмір. Ще тиждень тому в цьому районі не було військових об'єктів.

В Індії говорять, що Китай будує військові спорудження на індійській території, але Пекін вважає цей район своїм.

Китай стягує війська до спірного кордону з Індією

Фото: супутниковий знімок компанії Maxar

Крім того, за даними South China Morning Post, до спірного кордону Китай перекинув винищувачі, вертольоти, багатофункціональні дрони та танки, які можуть вести бойові дії у горах.

Зі свого боку, як пише The Hindustan Times з посиланням на чиновників, Індія дозволила прикордонникам відкривати вогонь на ураження, якщо виникнуть сутички з китайськими військовослужбовцями на спірному кордоні.

Загострення у територіальному конфлікті між Китаєм та Індією, який триває ще 1947 року, почалося у травні цього року. У травні між китайськими та індійськими військовими у спірному прикордонному районі сталися сутички.

У червні конфлікт переріс у перестрілку між військовими з Китаю та Індії, яка спричинила втрати з обох сторін.

Після цього Китай та Індія обмінялися взаємними звинуваченнями в ескалації конфлікту.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України конфликтКитайІндіявойска
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