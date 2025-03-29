Напруга в Південно-Китайському морі: Пекін розгорнув стратегічні бомбардувальники

Цього тижня Китай розмістив два бомбардувальники дальнього радіусу дії Xian H-6 навколо мілини Скарборо. Це стало останнім кроком Пекіна, спрямованим на утвердження суверенітету над спірним атолом у Південно-Китайському морі.

Примітно, що розгортання літаків, яке Пекін не афішував, відбулося напередодні візиту міністра оборони США Піта Гегсета на Філіппіни.

Під час візиту до Маніли в п'ятницю, 28 березня, очільник Пентагону підтвердив "залізну відданість" США договору про взаємну оборону з Філіппінами. Він також заявив, що дії Китаю зробили необхідним стримування у Південно-Китайському морі.

Час розміщення - не випадковість

На зроблених у понеділок, 24 березня, знімках компанією Maxar Technologies, присутні два літаки на схід від мілини Скарборо, яку в Китаї називають "Хуан'янь Дао".

В електронному листі агентству Reuters компанія Maxar повідомила, що літаки на знімках були бомбардувальниками H-6. Однак, на думку аналітиків з питань регіональної безпеки, час польотів навряд чи було обрано випадково.

"Пекін надсилає сигнал про те, що Китай має сучасну армію. Другим посланням бомбардувальників може бути те, що ви (Сполучені Штати) маєте потенціал для завдання удару з великої відстані; ми теж маємо, і в більшій кількості. Це явно не випадковість", - сказав Пітер Лейтон з австралійського Інституту Гріффіта в Азії.

За словами регіональних військових аташе, Китай поступово посилює розгортання бомбардувальників H-6 у Південно-Китайському морі в процесі зростання своєї військової присутності, починаючи з посадок на поліпшені злітно-посадкові смуги на спірних Парасельських островах у 2018 році.

Особливість бомбардувальників H-6

Бомбардувальники H-6 з реактивним двигуном засновані на конструкції бомбардувальників Ту-16 радянських часів. Однак пізніше їх модернізували, щоб нести протикорабельні та наземні крилаті ракети, а деякі з них можуть запускати балістичні ракети з ядерними боєголовками.

Подібно до американського B-52, базовий проект H-6 датується 1950-ми роками, але з удосконаленими двигунами, сучасним ударним озброєнням і бортовими системами. Він є ключовим китайським бомбардувальником дальньої дії.

В опублікованому у грудні річному звіті Пентагону про китайські Збройні сили, йдеться про те, що, ймовірно, розробляється більш малопомітний літак.

Гра на нервах

У жовтні ЗС Китаю розгорнули бомбардувальники під час військових навчань навколо Тайваню, який Китай вважає своєю територією. Також борти розгорнули наприкінці грудня в Скарборо, у рамках ширших повітряних і морських операцій Південного командування китайських збройних сил.

За даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, командування, яке охоплює Південно-Китайське море, має у своєму розпорядженні два полки бомбардувальників.

Навчання у грудні були широко розрекламовані. Міністерство оборони КНР тоді заявило, що вони покликані "рішуче захистити національний суверенітет і безпеку Китаю, а також підтримати мир у Південно-Китайському морі".

Міністерство опублікувало зображення літаків над мілиною, але супутникові знімки, що фіксують патрулі в дії, є рідкісними. Висота, на якій H-6 пролітали поблизу мілини, невідома.