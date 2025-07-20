Китай різко збільшив експорт рідкоземельних магнітів до США в червні
У червні 2025 року Китай більш ніж у сім разів збільшив обсяги експорту рідкоземельних магнітів до Сполучених Штатів порівняно з попереднім місяцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Такий стрибок стався після досягнення домовленостей між Пекіном і Вашингтоном щодо зняття обмежень на постачання критично важливих мінералів.
За даними Головного митного управління КНР, у червні до США було експортовано 353 метричні тонни рідкоземельних магнітів - на 660% більше, ніж у травні.
Раніше поставки різко впали через запроваджені Пекіном обмеження на експорт деяких рідкоземельних товарів у відповідь на американські тарифи.
Нагадаємо, що Китай забезпечує понад 90% світових потреб у рідкоземельних магнітах - ключових компонентах для виробництва електромобілів, вітрових турбін та військової техніки.
У квітні та травні обсяги експорту залишались низькими через затримки з отриманням ліцензій, що призвело до збоїв у глобальному ланцюжку постачання. Деякі автовиробники за межами Китаю були змушені частково зупинити виробництво.
Загальний експорт Китаю рідкоземельних постійних магнітів у червні становив 3188 тонн - на 157,5% більше, ніж у травні. Водночас, це на 38,1% менше у порівнянні з червнем 2024 року.
Аналітики очікують, що в липні експорт продовжить зростати, оскільки дедалі більше китайських компаній отримують ліцензії.
Утім, за підсумками першої половини 2025 року загальні обсяги експорту рідкоземельних магнітів з Китаю впали на 18,9% - до 22 319 тонн.
Експорт китайських рідкоземів
У квітні Китай раптово обмежив експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів, що викликало перебої у ланцюгах постачання для глобального автопрому, мікроелектроніки та оборонної галузі.
Напруження між США та КНР зросло, однак у червні лідери країн домовилися про нову торговельну угоду.
25 червня Китай погодився відновити експорт критично важливої сировини, а Вашингтон натомість зняв обмеження на постачання низки технологій, зокрема передових чипів для штучного інтелекту.
Це частково зняло напругу між країнами і дозволило різко наростити обсяги поставок.
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