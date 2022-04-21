Китай поширює дезінформацію про війну в Україні, - заступник держсекретаря США
Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Китай інформаційно підтримує російську агресію в Україні. Зокрема, КНР поширює дезінформацію про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
Шерман в рамках зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане і постійними представниками НАТО в Брюсселі висловила стурбованість США з приводу підтримки КНР російської агресії. За словами Шерман, ця підтримка проявляється в поширенні Китаєм дезінформації про НАТО і війну Росії в Україні.
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