Китай проводит военные учения вблизи Тайваня: что известно

По данным издания, управление морской безопасности городского уезда Пинтань анонсировало учения еще в четверг, 28 июля. Всем судам было запрещено заходить в воды вблизи острова Пинтань, который находится возле Тайваня, поскольку планировались учебные стрельбы. Они проходят сегодня с 8 утра до 9 вечера.

По данным журналиста Чаудхари Парвеза, Китай в ходе учений начал массовый обстрел Тайваньского пролива артиллерийскими снарядами. В ответ на такой шаг со стороны китайских военных Тайвань поднял несколько своих истребителей.

Стоит заметить, что Пекин анонсировал военные учения на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. По данным радаров, самолет с Пелоси в сопровождении ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" сейчас находятся в 180 километрах от Тайваня.