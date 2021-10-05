Китай приостанавливает исследования на Марсе: что произошло

Китайский марсоход и орбитальный аппарат приостановили исследования на Марсе. Причиной тому стало "выключение Солнца" (период, когда усиливается солнечное электромагнитное излучение).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как объясняют специалисты, такое "выключение"относится к явлению, когда Марс и Земля движутся по обе стороны от Солнца, и становятся в так называемое"солнечное соединение Красной планеты".

В частности, в этот период солнечное электромагнитное излучение усиливается, что нарушает связь между зондами и Землей.

Отмечено, что этот период должен закончиться в середине октября, после чего два зонда восстановят связь с Землей и продолжат научные исследования на Марсе.

Известно, что китайская миссия Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и вездехода стартовала 23 июля 2020 года.

После чего Марсоход Zhurong спустился со своей посадочной платформы на марсианскую поверхность 22 мая.