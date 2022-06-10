Китай пригрозил без колебаний начать войну против Тайваня и назвал условие

Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает РБК-Украина .

"В НОАК (Народно-освободительной армии Китая, - ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться за любую цену и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность", – отметил Вэй Фенхе.

По его словам, Тайвань - это территория Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха.

"Пекин разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины",-отметил он.