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Китай пригрозил без колебаний начать войну против Тайваня и назвал условие

Фото: Вэй Фенхе (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань объявит независимость.

Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает РБК-Украина.

"В НОАК (Народно-освободительной армии Китая, - ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться за любую цену и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность", – отметил Вэй Фенхе.

По его словам, Тайвань - это территория Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха.

"Пекин разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины",-отметил он.

Напомним, Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.

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Китай