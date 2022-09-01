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Китай прекратит поставки двигателей для грузовиков КамАЗ из-за угрозы санкций

Фото: Китай прекратит поставки двигателей для грузовиков КамАЗ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Китайская компания Weichai Power приостановила поставки газовых двигателей для грузовых автомобилей КамАЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

По словам источников на автомобильном заводе, это произошло из-за позиции властей Китая, которые предостерегли корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из России.

Двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, работающие на сжиженном, или компримированном природном газе. В частности, на тягач КамАЗ-5490, производство которого запустили только в феврале 2020 года.

Китайскими моторами также комплектовали самосвалы на метане, эти двигатели устанавливались и на работающие на метане автобусы НефАЗ.

КамАЗ в условиях санкций также рассматривал возможность установки дизельных Weichai на свою грузовую технику поколения К3. Сообщалось, что в июне даже был собран первый опытный грузовик.

Ранее мы писали, что австралийский санкционный список пополнился тринадцатью российскими компаниями. Среди самых известных – "Газпром", РЖД, КамАЗ и другие.

Также сообщалось, что российский КамАЗ может лишиться 40% объемов производства из-за проблем с поставками комплектующих. Без работы останутся 15 тысяч человек.

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Санкции против РоссииКитайКамАЗРоссийская Федерация