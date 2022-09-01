Китай прекратит поставки двигателей для грузовиков КамАЗ из-за угрозы санкций

По словам источников на автомобильном заводе, это произошло из-за позиции властей Китая, которые предостерегли корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из России.

Двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, работающие на сжиженном, или компримированном природном газе. В частности, на тягач КамАЗ-5490, производство которого запустили только в феврале 2020 года.

Китайскими моторами также комплектовали самосвалы на метане, эти двигатели устанавливались и на работающие на метане автобусы НефАЗ.

КамАЗ в условиях санкций также рассматривал возможность установки дизельных Weichai на свою грузовую технику поколения К3. Сообщалось, что в июне даже был собран первый опытный грузовик.