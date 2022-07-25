Китай прекратил инвестиции в Россию в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

По данным GFDC, общий объем финансирования и инвестиций за этот период составил 28,4 млрд долларов по сравнению с 29,6 млрд долларов годом ранее, в результате чего общие совокупные расходы "Один пояс, один путь" с 2013 года составили 932 млрд долларов.

Президент Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь" в 2013 году, стремясь использовать сильные стороны Китая в финансировании и строительстве инфраструктуры для "создания широкого сообщества общих интересов" в Азии, Африке и Латинской Америке.

Ни один новый угольный проект не получил поддержки Китая за период после того, как Си в сентябре прошлого года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций пообещал положить конец зарубежному финансированию угля.

По данным GFDC, Китай продолжает оказывать поддержку другим проектам в области ископаемого топлива в странах инициативы "Один пояс, один путь", при этом нефть и газ составляют около 80% зарубежных инвестиций Китая в энергетику и 66% его строительных контрактов.

Участие в газовых проектах в первом полугодии составило 6,7 млрд долларов по сравнению с 9,5 млрд долларов за весь прошлый год, говорится в сообщении.

Операции с зеленой энергией и гидроэнергетикой упали на 22% по сравнению с прошлым годом. Инвестиции выросли до 1,4 млрд долларов с 400 млн долларов, но расходы на строительство, связанные с экологически чистой энергетикой, упали до 1,6 млрд долларов, что менее чем вдвое меньше, чем годом ранее.