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Китай представил план борьбы с изменением климата: экологи его назвали "разочаровывающим"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китай представил в ООН новый план сокращения выбросов для борьбы с изменением климата. Экологи назвали его "разочаровывающим" и не соответствующим новым целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Несмотря на значительное снижение стоимости чистых технологий и ухудшение воздействия на климат во всем мире, Китай четко не взял на себя обязательства по сокращению выбросов в 2020-х годах в соответствии с этими новыми целями", - сказал изданию гендиректор европейского исследовательского центра по вопросам изменения климата E3G Ник Маби.

Он заявил, что новый план Китая "разочаровывает и упускает возможности".

Напомним, ранее Китай пообещал, что сократит использование ископаемого топлива до уровня ниже 20% к 2060 году, а возобновляемые источники энергии будут составлять 25% его потребностей.

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КитайИзменение климата