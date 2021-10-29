Китай представив план боротьби зі зміною клімату: екологи його назвали "розчаровуючим"
Китай представив в ООН новий план скорочення викидів для боротьби зі зміною клімату. Екологи назвали його "розчаровуючим" і не відповідним новим цілям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Незважаючи на значне зниження вартості чистих технологій і погіршення впливу на клімат у всьому світі, Китай чітко не взяв на себе зобов'язання щодо скорочення викидів у 2020-х роках відповідно до цих нових цілей", - сказав виданню гендиректор європейського дослідницького центру з питань зміни клімату E3G Нік Мабі.
Він заявив, що новий план Китаю "розчаровує і упускає можливості".
Нагадаємо, раніше Китай пообіцяв, що скоротить використання викопного палива до рівня нижче 20% до 2060 року, а відновлювані джерела енергії складатимуть 25% його потреб.