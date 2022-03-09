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Китай предоставит Украине гуманитарную помощь почти на 800 тысяч долларов

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Пекин, Среда 09 марта 2022 10:09
Китай предоставит Украине гуманитарную помощь почти на 800 тысяч долларов Фото: официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь (twitter.com/zlj517)
Автор: Мария Кучерявец

Китайское общество Красного Креста предоставит Украине гуманитарную помощь. Общая сумма которой составит 5 млн юаней (около 787 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, которого цитирует Reuters.

"Китайский Красный Крест предоставит Украине партию гуманитарной помощи на сумму 5 млн юаней (791 540 долларов), куда будут входить вещи первой необходимости", - заявил он.

Напомним, в Закарпатскую область представители правительства Венгрии доставили 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее уже готовят к отправке в самые горячие точки.

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