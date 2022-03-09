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Китай надасть Україні гуманітарну допомогу майже на 800 тисяч доларів

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Пекін, Середа 09 березня 2022 10:09
Китай надасть Україні гуманітарну допомогу майже на 800 тисяч доларів Фото: офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь (twitter.com/zlj517)
Автор: Марія Кучерявець

Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу. Загальна сума якої становитиме 5 млн юанів (близько 787 тисяч доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, якого цитує Reuters.

"Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів (791 540 доларів), куди входитимуть речі першої необхідності", - заявив він.

Нагадаємо, до Закарпатської області представники уряду Угорщини доставили 10 вантажівок із гуманітарною допомогою. Її вже готують до відправлення у найгарячіші точки.

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