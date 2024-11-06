Китай поскаржився на Євросоюз у СОТ: пропонує відмінити імпортні мита на електромобілі

Також у Китаї вже збільшено тарифи на ввезення деяких видів продовольства та алкоголю з Євросоюзу, а ще уряд закликав автовиробників відмовитися від масштабних інвестицій у ті країни, які підтримали запровадження антикитайських мит.

У заявці до СОТ сказано, що Євросоюз не мав фактичних чи юридичних підстав для підвищення мит і таким чином порушив правила СОТ та зловживає заходами торговельного захисту. Більше того, міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао наголосив, що підвищення мит заважає впровадженню та розвитку електромобілів, а також шкодить глобальній співпраці в галузі "зеленого переходу".

Подавши скаргу, Китай сподівається змусити Європу визнати помилки, негайно скасувати додаткові мита та почати спільно брати участь у всесвітньому ланцюжку постачання електромобілів, щоб посилити торговельно-економічне співробітництво між країнами.

Китай дає Євросоюзу 60 днів, щоб самостійно скасувати своє рішення, адже після закінчення цього терміну втрутиться СОТ. Новий глава торгового відомства ЄС Марош Шефчович цього тижня прибуде до Пекіна, щоб спробувати досягти попередньої угоди, яка влаштує обидві сторони.

Нагадаємо, як раніше зазначалось, Європейська комісія ввела компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п’ять років. Найбільші китайські виробники автомобілів тепер сплачуватимуть мито в розмірі від 17% до 35,3%.