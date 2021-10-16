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Китай на полгода отправил в космос трех астронавтов

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Китай, Суббота 16 октября 2021 03:25
Китай на полгода отправил в космос трех астронавтов Фото: Китай на полгода отправил в космос трех астронавтов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Китай на полгода отправил в космос трех астронавтов. Предполагается, что это будет самая длинная космическая миссия в истории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Космический корабль «Шэньчжоу-13» вывела в космос ракета Long March 2F, стартовавшая из Центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби.

Через шесть с половиной часов после старта корабль должен стыковаться с новой китайской орбитальной станцией "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Астронавты будут находиться на ней в течение 183 дней, и это будет самая длительная космическая миссия Китая.

В состав экипажа входят Чжай Чжиґан, Ван Япин и Е Гуанфу, которые будут тестировать работу станции, осуществляя выходы в открытый космос. Предыдущая пилотируемая миссия КНР с тремя астронавтами была завершена в сентябре, она длилась три месяца.

К концу следующего года запланировано еще шесть запусков - две пилотируемых и две грузовые миссии, а также двух лабораторных модулей.

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