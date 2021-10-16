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Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів

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Китай, Субота 16 жовтня 2021 03:25
Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів Фото: Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів. Передбачається, що це буде найдовша космічна місія в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Космічний корабель "Шеньчжоу-13" вивела в космос ракета Long March 2F, що стартувала з Центру запуску супутників Цзюцюань в пустелі Гобі.

Через шість з половиною годин після старту корабель повинен стикуватися з новою китайською орбітальною станцією "Тяньгун" ("Небесний палац"). Астронавти будуть перебувати на ній протягом 183 днів, і це буде найдовша космічна місія Китаю.

До складу екіпажу входять Чжай Чжиґан, Ван Япін і Е Гуанфу, які будуть тестувати роботу станції, здійснюючи виходи у відкритий космос. Попередня пілотована місія КНР з трьома астронавтами була завершена у вересні, вона тривала три місяці.

До кінця наступного року заплановано ще шість запусків - дві пілотовані і дві вантажні місії, а також двох лабораторних модулів.

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