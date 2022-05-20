Китай покупает российскую нефть с большими скидками взамен иранской

Санкции США и Европы подтолкнули больше российской нефти на восток, где ее забрал Китай, сократив спрос на нефть из Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под санкциями Запада.

По данным грузоотправителей, по состоянию на середину мая около 20 судов с нефтью из Ирана стояли на якоре у Сингапура.

Некоторые танкеры стояли на якоре с февраля, но число танкеров, хранящих иранскую нефть, быстро росло с апреля, сообщают торговые и судоходные источники, поскольку все больше российской нефти направляется на восток.

Компания данных и аналитики Kpler заявила, что, по ее оценкам, количество иранской нефти в плавучих хранилищах недалеко от Сингапура выросло до 37 млн баррелей в середине мая с 22 млн баррелей в начале апреля.

Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти вскоре после вторжения Москвы, в то время как Европейский союз рассматривает возможность поэтапного введения эмбарго, направляя больше российских нефтяных грузов в Азию.

"Россия может перенаправить почти половину своего экспорта в Юго-Восточную Азию, особенно в Китай… и это огромная потенциальная угроза для экспорта иранской нефти", - заявил Хамид Хоссейни, член правления Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

Иран, чья нефтяная промышленность в течение многих лет боролась с санкциями США, введенными в связи с ядерной работой Тегерана, долгое время полагался на закупки Китая, чтобы поддерживать экономику на плаву.

"Сейчас Китай явно покупает больше (российских) грузов марки Urals. Экспорт нефти марки Urals в Китай увеличился более чем в три раза. И это несмотря на ослабление китайского импорта", - сказал Хомаюн Фалакшахи, старший аналитик Kpler.

Китай, общий объем импорта нефти которого в последнее время сократился из-за ограничений, связанных с COVID-19, также является крупнейшим покупателем российской нефти марки ESPO Blend.

В последние недели Иран и Россия находились в тесном контакте, чтобы обсудить, как торговать нефтью в условиях санкций, сообщили Рейтер три источника. Один из источников сообщил, что российская сторона хотела узнать, как Иран занимался транспортом, торговлей и банковским делом, в то время как обе стороны также обсуждали создание совместных компаний, банков и фондов.

Другой источник сообщил, что запланированы дополнительные переговоры, когда вице-премьер России Александр Новак посетит Иран на следующей неделе.

Но переговоры не ослабили конкуренцию за покупателей российской нефти марки Urals и иранской нефти, которая обычно более тяжелая и с более высоким содержанием серы, что, как правило, делает их переработку более дорогостоящей, чем российская нефть.

"Никто больше не смотрит на иранскую нефть, поскольку российские сорта гораздо лучшего качества и по более низким ценам. Продавцы иранской нефти находятся под сильным давлением", - сказал трейдер китайского нефтеперерабатывающего завода.

Он сказал, что Urals, поставляемая в Китай, продается со скидкой в 9 долларов за баррель по сравнению с Brent с поставкой в июне, поэтому иранские баррели должны были предлагаться со скидками от 12 до 15 долларов, чтобы конкурировать.

Российская нефть и нефтепродукты также поступают на другие рынки, особенно в Индию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Тем временем Индия увеличила закупки российской нефти. По данным Kpler, к началу июня Индия импортирует более 30 миллионов баррелей за последние три месяца, что более чем вдвое превышает объем импорта за весь 2021 год.