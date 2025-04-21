Китай підвищує ставки в торговельній війні зі США

Міністерство торгівлі КНР заявило, що, хоча Пекін поважає вирішення країнами своїх торговельних суперечок зі США, він "рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка досягне угоди на шкоду інтересам Китаю".

Якщо це станеться, Пекін "ніколи не прийме цього і рішуче вживе відповідних контрзаходів", додало міністерство. "Китай готовий зміцнювати солідарність і координацію з усіма сторонами, спільно реагувати і протистояти одностороннім актам залякування", - йдеться в заяві.

Попередження прозвучало в той час, як країни готуються до переговорів зі США, щоб домогтися скорочень або звільнень від масштабних тарифів, які президент Дональд Трамп запровадив і пізніше призупинив для приблизно 60 торговельних партнерів. Натомість Вашингтон підштовхує їх до обмеження торгівлі з Китаєм і стримування виробничої потужності Пекіна, щоб гарантувати, що країна не знайде способів обійти тарифи.

Головні економічні радники Трампа обговорюють можливість попросити інші країни запровадити так звані вторинні тарифи - по суті, грошові санкції - на імпорт із деяких країн із тісними зв'язками з Китаєм. Вашингтон також хоче, щоб торгові партнери утримувалися від купівлі надлишкових товарів з Китаю.

Торгова війна

Як раніше повідомляло агентство Reuters, В'єтнам готується вжити жорстких заходів щодо китайських вантажів, які прямують через його кордон у США.

США і Японія почали торговельні переговори, а Тайвань охарактеризував обговорення з експортного контролю як "інтенсивні". Головний торговий чиновник Південної Кореї відвідає Вашингтон цього тижня, щоб дати старт переговорам.

Наразі Китай активізував свої дипломатичні зв'язки з Південно-Східною Азією та Європою. Голова Сі Цзіньпін минулого тижня відвідав В'єтнам, Малайзію і Камбоджу, щоб згуртувати "азіатську сім'ю", яка може краще справлятися з ризиками, що випливають з тарифів Трампа.

Раніше цього місяця Китай відповів на нові мита адміністрації Трампа не тільки оголошенням власних мит, а й посиленням експортного контролю за рідкоземельними металами. Експорт матеріалів було практично припинено.