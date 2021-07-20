ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай скасував штрафи за третю дитину. І стимулюватиме народжуваність

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 20 липня 2021 14:52
Китай скасував штрафи за третю дитину. І стимулюватиме народжуваність Фото: у Китаї більше не штрафують за третю дитину в сім'ї (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Державна рада Китайської народної республіки (КНР) скасувала штрафи за народження третьої дитини в сім'ї. Відповідне рішення сьогодні було опубліковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що в Києві скасували штрафи та інші санкції за народження третьої дитини в сім'ї. Крім того, до 2025 року уряд підготує заходи щодо стимулювання народжуваності.

Рішення остаточно дозволяє сім'ям мати трьох дітей і встановлює допоміжні заходи для заохочення пологів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Китай в 2015 році відмовився від демографічної політики "одна сім'я - одна дитина", яка була введена ще в 1979 році. Наприкінці 2013 року частина обмежень була ослаблена, і двох дітей було дозволено заводити тим сім'ям, в яких один з батьків був сам єдиною дитиною в сім'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай семья рождаемость
NEWS
Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці
Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року