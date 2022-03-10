Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию после санкций

Российский авиационный сектор находится под давлением западных санкций в связи с вторжением в Украину, а министерство иностранных дел России на этой неделе предупредило, что безопасность российских пассажирских рейсов находится под угрозой.

Кудинов, ответственный за поддержание летной годности самолетов, заявил, что Россия будет искать возможности получать детали из стран, включая Турцию и Индию, после неудачной попытки получить их из Китая.

Он также сказал, что российские компании регистрируют свои самолеты, многие из которых были зарегистрированы за границей, в России после санкций США и Европейского Союза, и что он ожидает, что некоторые будут возвращены лизинговым компаниям.

Кроме того, опубликованный в четверг законопроект показал, что российское правительство планирует обязать отечественные авиакомпании платить за арендованные самолеты в рублях и может запретить им возвращать самолеты иностранным компаниям в случае отмены аренды.