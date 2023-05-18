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Китай оштрафував коміків на 2 млн доларів через жарт про військових

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Китай, Четвер 18 травня 2023 04:44
Китай оштрафував коміків на 2 млн доларів через жарт про військових Фото: у Китаї оштрафували комедійну трупу через жарт про військових (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китайська комедійна трупа була оштрафована на 14,7 млн юанів (2,1 млн доларів) через жарт про військових, який посилався на гасло президента Сі Цзіньпіна і порівнював поведінку солдат із собачою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Інші собаки, яких ви побачите, змусять вас подумати, що вони чарівні. Ці дві собаки лише нагадали мені... "Бийтеся, щоб перемогти, викуйте зразкову поведінку", - пожартував комік Лі Хаоші.

Друга частина його жарту - це гасло, яке президент Китаю Сі Цзіньпінь оприлюднив у 2013 році, як мету для китайських військових.

Влада Китаю зазначила, що компанія "Shanghai Xiaoguo Culture Media" у якій працював Лі принизила народну армію.

"Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи особі використовувати китайську столицю як сцену для безпідставного наклепу на славетний імідж НОАК (Народно-визвольної армії)", - заявили в пекінському підрозділі Міністерства культури та туризму Китаю.

Діяльність "Shanghai Xiaoguo" в китайській столиці призупинена на невизначений термін. Контракт із Лі Хаоші компанія розірвала.

Нагадаємо, Китай активізував зусилля контролю за повідомленнями в соціальних мережах, нібито посилаючись на боротьбу з фейками в Інтернеті.

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